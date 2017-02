O cometă neobişnuită se îndreaptă spre noi: Va putea fi admirată peste câteva zile

14:07

Accident mortal în localitatea Sângera. O femeie de 33 de ani a decedat după ce mașina în care era s-a tamponat puternic cu un autocamion. Potrivit poliției, impactul a avut... The post A decedat în drum spre starea civilă: Un cuplu, implicat într-un grav accident în localitatea Sângera appeared first on Independent.