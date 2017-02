Chișinăul, cufundat în mizerie după ninsorile de astăzi

16:57

O Scoţie independentă nu va face parte din Uniunea Europeană, a declarat miercuri premierul britanic, Theresa May, citat de site-ul agenţiei de presă Reuters. Întrebată de un parlamentar SNP dacă ar merge mai departe şi ar declanşa procesul de ieşire din UE fără a accepta o poziţie de negociere a Marii Britanii în ansamblul ei, May a spus: "El se referă în mod constant la interesele Scoţiei în in