Numărul motorului urmează să fie exclus din certificatele de înmatriculare auto moldoveneşti???

17:38

Holden Special Vehicles (HSV) a lansat trei modele noi, toate adunate sub gama GTSR, iar subcapota vârfului de gamă se regăseşte cel mai potent motor de la GM, unitatea LS9 de peste 600 CP. Constructorul australian de automobile are acum acces la V8-ul care pune în mişcare Corvette-ul ZR1. Unitatea pe benzină, cu un volum de The post Holden Special Vehicles împrumută motorul de 635 de CP de pe Corvette ZR1 pentru maşinile sale appeared first on Autoexpert.