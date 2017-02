Iohannis îi laudă pe protestatari într-un interviu pentru AP

12:37

Biroul de informare NATO de la Chişinău va fi deschis anul acesta, însă cetăţenii trebuie să cunoască că Chişinău nu vor veni generali sau ofiţeri NATO, întrucât biroul este diplomatic, civil, unde marea majoritate a angajaţilor vor fi, de fapt, cetăţeni moldoveni. Precizările aparţin purtătoarei de cuvânt a NATO Oana Lungescu şi au fost făcute în contextul declaraţiilor lui Igor Dodon, care a insistat, marţi, la Bruxelles că deschiderea unui Birou al Alianţei la Chişinău ar fi o provocare.