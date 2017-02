Util pentru șoferi // Vinietele vor putea fi achitate online

15:37

Capul îmi plesnea de durere, dar mătușa mea Liza la care am venit în vizită nu avea niciun analgezic acasă. Incredibil. Chiar azi dimineața a durut-o și pe ea capul și a băut ultima pilulă. Am mers să caut o farmacie. Am coborât scările și am ieșit în curte, unde doi bătrânei îndesați m-au privit suspicios. Am trecut iute prin fața lor, dar din urmă m-a ajuns vocea unuia dintre ei.