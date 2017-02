A murit interpretul Nelu Stratan, fratele lui Pavel Stratan

12:07

Fostul ministru al Apărării, dar și ex-prim-vicepreşedinte al Partidului Liberal Anatol Șalaru a anunțat marţi, 7 februarie, că lansează un nou partid politic. Formaţiunea se va numi Partidul Unităţii Naționale şi urmează să fie „expresia politică a tuturor celor care își doresc un stat integru, european, capabil sa își apere cetățenii și mai ales capabil […] The post Anatol Şalaru creează Partidul Unității Naționale appeared first on Moldova.org.