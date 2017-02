Urmăriți LIVE ședința Guvernului RM

14:12

Unul dintre suspecții odioasei crime de la Strășeni, care a zguduit opinia publică la finele lunii noiembrie anul trecut, ar putea scăpa băsma curată, asta după ce avocatul acestuia au venit cu un demers prin care a cerut ca clientul său să fie internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie, notează Today.MD. Este vorba despre adolescentul, Vlad Vitalie, cunoscut prin Strășeni ca alias „Zaieț”, în vârstă de 17 ani, care ar fi suspectat de faptul că împreună cu alți trei minori din Strășeni, ar fi omorât-o cu bestialitate pe Cristina Parhomenco, minora de 14 ani. După crimă, adolescentul a fugit în România, unde își făcea studiile, iar după ce a fost dat în căutare internațională, acesta a fost reținut în Ungaria, iar ulterior a fost extrădat în Republica Moldova unde avea mandat de arest pe numele său pentru 30 de zile. Astăzi, Vlad Vitalie împreună cu ceilalți doi suspecți, a fost adus din nou pe banca acuzaților, la Curtea de Apel, iar la cererea avocatului instanța urmează să decidă plasarea suspectului din arest în Spitalul Clinic de Psihiatrie pentru examinare. Potrivit unor surse ale portalului Today.MD apropiate anchetei, avocatul lui Vlad Vitalie, Gheorghe Cobzac, a cerut examinarea staționară a clientului său la Spitalul Clinic de Psihiatrie. Sursele au mai adăugat că același avocat a procedat la fel și în cazul interlopului Micu, când a fost plasat în Spitalul Clinic de Psihiatrie. Totodată, sursele și-au exprimat temerea că această acțiune are drept scop să-l absolvească pe suspect de pedeapsa penală pentru crima comisă. Solicitat telefonic, Alexandru Rață, șeful Procuraturei Strășeni, a confirmat pentru Today.MD faptul că avocații cer internarea lui Vlad Vitalie în Psihiatri.. „Da vă confirm acest fapt, este o solicitarea a Comisiei de Experți și a avocatului acestuia, din motiv că sunt în inposibilitate de a se expune dacă acesta a fost responsabil când s-a comis crima. Consider că nu-i corect, s-ar părea că este vorba despre o încercare de a se eschiva de la răspundere penală. În cazul celorlalți doi s-au putut expune că sunt responsabili, după ce au fost audiați în arest, iar în cazul acestuia au nevoie să-l interneze pentru o lună în Spitalul de Psihiatrie pentru a fi sub observația psihiatrilor. Am să apelez mâine la toate instituțiile, ca să fie examinat ambulatoriu și nu în staționar dacă este responsabil sau nu. Este de menționat că acest suspect își făcea studiile în România și mai are un dosar în judecată penal pentru huliganism în judecată, atunci a fost declarat responsabil”, a declarat Rață pentru Today. Reamintim că cei patru minori ar fi suspectați că au omorât-o pe Cristina Parhomenco în vârstă de 14 ani, după ce au consumat împreună băuturi alcoolice, iar cadavrul acesteia l-au ascuns într-o clădire aflată în construcție și l-au acoperit cu cărămizi și lespezi de lemn. Trei în prezent sunt cercetați în stare de arest, iar un alt minor de 13 ani este cercetat în stare de libertate. Adolescenții care sunt suspectați de asasinarea adolescentei de 14 ani, Cristina Parhomenco, riscă până la 20 de ani de privațiune de libertate, dacă vinovăția lor va fi dovedită. The post „Zaieț”, unul din suspecții crimei din Strășeni, ar putea fi declarat NEBUN appeared first on Moldova 24.