Departamentul de Apărare al SUA: Rusia încalcă integritatea teritorială a Rep. Moldova

16:47

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, a avut joi o întrevedere cu premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, prilej cu care cei doi au discutat despre importanţa dezvoltării unei platforme regionale de cooperare şi intensificarea dialogului între oamenii de afaceri de pe ambele maluri ale Prutului. Aurelian Gogulescu a vorbit despre specificul mediului [&hellip The post Companiile din Prahova, interesate de cooperarea cu antreprenorii din Republica Moldova appeared first on InfoPrut.