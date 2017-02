Primul Centru Ipotecar din Republica Moldova a fost inaugurat la Chișinău

10:27

Sagetator Sagetatorul este jovial si uneori chiar caraghios, dar asta nu inseamna ca nu este serios. Are niste principii bine stabilite si n-ai niciun motiv sa te temi de tradare alaturi de el. Secretele odata incredintate lui sunt in siguranta pentru totdeauna. Acesti oameni urasc minciuna si falsitatea fiindca ei nu pot fi asa si nu inteleg de ce altii fac acest lucru. Sagetatorul este acel gen de persoana la care te gandesti prima oara atunci cand simti nevoia sa vorbesti cu cineva despre problemele tale! Fecioara Persoana nascuta in Fecioara este foarte serioasa in abordarea tuturor relatiilor, motiv pentru care nu stie si nici nu vrea sa auda vreodata despre tradare. Are putini prieteni, dar buni, pentru care ar fi capabila de orice. Este genul de persoana careia ii poti spune orice, insa pe care nu trebuie sa o tradezi sau sa o vorbesti pe la spate fiindca nici ea nu va face acest lucru. E directa si prefera sa spuna lucrurile verde in fata. E dispusa la orice sacrificiu pentru a le arata celor din jur cat de mult ii iubeste. Rac Daca nu ai avut pana acum un prieten de nadejde, apropie-te de un Rac. Este o persoana calda si iubitoare, fidela in toate relatiile pe care le are. Merge pana in panzele albe alaturi de cei carora le-a promis sprijin. Este un om statornic, care iti va pastra secretele cu sfintenie. Va stii cum sa te impulsioneze sa fii mai bun. Are rabdare cu tine si se gandeste mereu la cei din jurul sau. Trebuie sa stii ca un Rac nu te va trada niciodata pentru binele lui, scrie ele.ro.