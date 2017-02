30.000 de dolari, pentru iluminarea or. Strășeni

30.000 de dolari, pentru iluminarea or. Strășeni Autoritățile locale de la Strășeni și-au propus să aducă lumină pe străzile a patru sectoare. Pentru realizarea acestui proiect, primăria orașului trebuie să colecteze într-o lună trei mii de dolari de la localnici, adică zece la sută din costul total. Lumea nu s-a lăsat mult așteptată. Primii donatori au pus repede mână de la mână, pentru un scop comun. Printre cei care au cotizat în folosul orașului este și Eugen Cazac, care s-a stabilit în Strășeni în 2004. Tânărul spune că a donat 500 de lei pentru siguranța familiei sale, dar și a băiatului de doar doi ani. „În ultima perioadă, cu cele întâmplate în orașul Strășeni, chiar îmi este frică de ceea ce se întâmplă în oraș. De asta și am venit cu contribuția dată”. Proiectul are un buget de 30 de mii de dolari, dintre care 20 de mii au fost oferiți de Guvernul Elveției, iar șapte mii de dolari — de administrația publică locală. Doritorii pot dona bani prin intermediul platformei „guvern24” sau direct la primăria orașului. De proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” beneficiază 25 de sate şi oraşe din Republica Moldova. Sursă: realitatea.md Record 30.000 de dolari, pentru iluminarea or. Strășeni apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

