Americanii fug de Trump: Circa 20 de migranți plecați din SUA au trecut granița în Canada pentru a solicita azil

Peste jumătate dintre grădinarii din Marea Britanie nu au observat niciun exemplar de arici, bufniță, broască, șoarece sau liliac în grădinile lor în decursul anului 2016, avertizează un grup de experți în animale sălbatice potrivit cărora numărul acestor viețuitoare este în scădere alarmantă, notează luni The Telegraph.