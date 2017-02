Cum a fost salvată o victimă a traficului de carne vie. Află întreaga poveste

15:42

"Am reiterat faptul că, dacă în urma alegerilor parlamentare ordinare sau anticipate, ori în cadrul unui eventual referendum se va decide că Acordul de Asociere cu UE trebuie anulat, eu, în calitate de preşedinte, voi da curs acestei iniţiative. Am atenţionat asupra faptului ca scăderea încrederii în instituţiile UE, dar şi a celor care şi-ar dori o integrare cu UE, de la 68% în 2009 - la 38% în 2016, se datorează atât proastei guvernări în aceasta perioadă, cât şi dublelor standarde cu context geopolitic pe care le-au aplicat oficialii europeni în raport cu tot ce s-a întâmplat în aceşti ani la Chişinău". Dodon mai scrie că a mulţumit pentru sprijinul financiar acordat de UE Republicii Moldova, dar a spus că regretă că asistenţa primită din partea Bruxellesului nu a dus la îmbunătăţirea calităţii vieţii. "Am specificat că, acum, pentru Republica Moldova este vitală restabilirea relaţiilor cu Federaţia Rusa şi în context am propus iniţiativa lansării negocierilor trilaterale UE, Republica Moldova, Federaţia Rusă pe subiectul comerţului", a mai scris Dodon. "Aşa cum am solicitat la Moscova am făcut-o şi la Bruxelles - am cerut asistenţă în investigarea fraudei miliardelor din sistemul financiar-bancar, mai ales că toate acestea s-au întâmplat după semnarea Acordului de Asociere". Igor Dodon, aflat într-o vizită de trei zile la Bruxelles, a doua sa deplasare oficială de când a preluat mandatul de președinte, în decembrie 2016, se întâlneşte azi cu mai mulţi oficiali ai Uniunii Europene şi ai Alianţei Nord-Atlantice, conform agendelor celor două instituţii, scrie stiripesurse.ro.