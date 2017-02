Dmitri Medvedev a surprins: A apărut cu o cravată verde pe care erau imprimate scutere// FOTO

10:27

Un şofer cu grad de invaliditate a fost salvat în noaptea de duminică spre luni de polițiștii de patrulare. Aceasta după ce a rămas fără combustibil pe traseul din satul Nicoreni, raionul Drochia. Conducătorul auto era înghețat, însă a refuzat să fie transportat la spital. Astfel, noaptea trecută, la ora 02:30, la Dispeceratul Regimentului Nord […]