INP: Toate drumurile naționale sunt practicabile

Actorul de teatru și film, Gheorghe Pârlea, este petrecut astăzi pe ultimul drum. Funeraliile şi mitingul de doliu au loc la Teatrul "Luceafărul", după care, corpul neînsufleţit al artistului va fi aşezat la locul său de veci, la Cimitirul Central din strada Armenească. Gheorghe Pârlea s-a stins din viaţă pe 4 februarie, la vârsta de 72 de ani. Artist Emerit, deținător al medaliei “Meritul Civic”, Gheorghe Pârlea este unul din exponenții generației anilor ’70 ai Teatrului Republican „Luceafărul”, unde s-a produs în peste 40 de roluri. Paralel a activat în teatrul de miniaturi TV, fiind cunoscut mai cu seamă pentru prestația sa artistică în cadrul emisiunilor „Hanul Moftangiilor” și „Pe unda umorului”. Gheorghe Pârlea s-a născut la 6 mai 1944, în satul Vărăncău, raionul Soroca. Își face studiile la școala din satul natal, Școala medie nr. 1 din orașul Soroca, apoi la Școala de muzică din același oraș. Urmează un an de studii la Școala de culturalizare din Soroca, unde învață arta dramatică în clasa profesoarei Sofia Vorobiova, actriță din Sankt-Petersburg. În 1961 este antrenat la studioul de pe lângă Teatrul „Luceafărul”, profesor de arta actorului fiindu-i Ion Ungureanu, profesoară de canto - Maria Bieșu, iar vorbire scenică – Vera Mereuță. În anul 1964 se înscrie la Institutul Teatral „A. Lunacearski” din Moscova, iar în 1967 revine la Chişinău. A interpretat roluri de comedie și dramatice, printre care Andrei din spectacolul „Trei surori” de Anton Cehov, Pricoche Sâmbure din spectacolul „Testamentul” de Gheorghe Urschi, gardianul din „Ciuleandra” de Liviu Rebreanu, Răducanu în „Nota zero la purtare” de O. Stoenescu și V. Sava ș.a. În 1989 devine primul director al Teatrului "Luceafărul" din Chișinău, funcție pe care o exercită timp de 5 ani și jumătate. În această calitate, el a organizat primul turneu în România. Gheorghe Pârlea a lucrat la acest teatru până la pensionarea sa. După pensionare, Gheorghe Pârlea a format un cuplu umoristic cu actorul Gheorghe Urschi, jucând în mai multe spectacole împreună cu acesta. De mai mulți ani artistul suferă de diabet zaharat. Din această cauză în 2015 a suferit o intervenție chirurgicală în urma căreia i-a fost amputat un picior. Gheorghe Pârlea are o fiică și un fiu. Dumnezeu să-l odihnească în pace... The post Actorul Gheorghe Pârlea, petrecut astăzi pe ultimul drum appeared first on Moldova 24.