Consiliul pentru coordonarea Programului național de reducere a afecțiunilor determinate de deficiența de fier și acid folic s-a întrunit în şedinţă

15:57

Prim-ministrul Pavel Filip a avut, astăzi, o ședință cu reprezentanții autorităților publice locale din raionul Rîșcani. În cadrul dialogului, Pavel Filip a prezentat principalele realizări ale Cabinetului de miniștri în decursul unui an de la investire și a trasat obiectivele de guvernare pentru perioada următoare. ”Nu a fost un an ușor, dar mă bucur că 2017 începe în alte condiții. Situația de atunci ne-a determinat să ne mobilizăm pentru a depăși criza și a lua măsuri urgente pentru stabilizarea situației din Republica Moldova. Acum însă am toată încrederea că, pe parcursul anului, aceleași forțe și eforturi, vor fi orientate spre a construi, spre a dezvolta și spre a implementa proiectele lansate, pentru că potențialul care îl avem este cu mult mai mare”, a menționat Premierul. Activitatea Guvernului în anul 2016 a fost orientată pe trei direcții prioritare: întreprinderea măsurilor sociale, ameliorarea mediului de afaceri și restabilirea încrederii partenerilor externi în autoritățile din Republica Moldova. Măsurile întreprinse de Cabinetul de miniștri în acest sens au început deja să aducă rezultate, salariul minim pe economie a fost ridicat până la 2100 lei, pensiile au fost indexate cu 10 %, iar la bugetul de stat au fost acumulate cu 2,6 miliarde lei mai mult față de anul precedent. ”Eforturile noastre vor continua, pentru a ne asigura că avem un buget solid, care să ne permită să facem și alte investiții, inclusiv de ordin social”, a mai spus Pavel Filip. Totodată, Prim-ministrul s-a referit și la reforma sistemului de pensii, subliniind că a fost o măsură absolut necesară pentru că sistemul nu reflecta situația reală din Republica Moldova, iar peste 80 % din totalul de pensionari aveau venituri sub minimul de existență. Potrivit Premierului, modificările intrate în vigoare la 1 ianuarie a.c. vor permite majorarea pensiilor în timp, precum și valorizarea acestora, fapt ca va spori veniturile beneficiarilor. ”Reforma va continua până vom ajunge să avem un nivel al pensiilor direct proporțional cu salariul primit și contribuțiile sociale făcute”, a conchis șeful Executivului. De asemenea, Pavel Filip s-a referit și la progresul înregistrat în dialogul cu partenerii de dezvoltare, menționând că aceștia și-au recăpătat încrederea în autoritățile de la Chișinău, iar finanțările externe au fost deja deblocate. Alte subiecte discutate de Premier cu reprezentații autorităților publice din raionul Rîșcani au vizat măsurile luate pentru combaterea economiei tenebre și a salariilor achitate în plic, reformarea sistemului de sănătate și asigurarea cetățenilor cu medicamente calitative la prețuri accesibile, precum și progresele înregistrate în asigurarea dreptului cetățenilor la o justiție imparțială. În finalul întrevederii, primarii au adresat mai multe întrebări, inclusiv privind sistemul de salarizare a angajaților publici, reforma administrației publice și asigurarea instituțiilor școlare și preșcolare cu produse alimentare calitative. În context, Prim-ministrul a menționat că aceste probleme sunt în vizorul autorităților și au fost deja inițiate o serie de măsuri pentru a depăși deficiențele existente. Tot astăzi, Pavel Filip a vizitat Centrala Hidroelectrică și Nodul Hidrotehnic Costești-Stânca pentru a se documenta despre activitatea acesteia. Premierul a discutat cu administratorii entității despre problemele cu care se confruntă și posibilitățile de atragere a investițiilor și pentru modernizarea infrastructurii acesteia.