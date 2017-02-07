КАК ОТБИРАЮТ УЛИЦЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

18:37

Они руководят государственными предприятиями, которые из года в год становятся всё убыточнее, при этом получают месячную заработную плату, исчисляемую десятками тысяч леев. Многие... Запись ЗАРПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОЛДАВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОСТИГАЮТ 70 И БОЛЕЕ ТЫСЯЧ ЛЕЕВ В МЕСЯЦ впервые появилась Бельцкое телевидение.