ANRE ridică din nou prețul la carburanți

11:47

Anual în luna februarie se desfășoară Ziua Siguranței pe Internet, lansată în 2004 în cadrul unui Proiect al Uniunii Europene. În acest an, în Republica Moldova, Ziua Siguranței pe Internet va avea logo-ul ”Be the change: unite for a better internet – Fii schimbarea, uneștete pentru un internet mai bun” și va fi desfășurată cu […]