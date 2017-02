Poliția Suedeză susține promovarea femeilor în sistemul Afacerilor Interne din R. Moldova

18:37

„Am avut o întâlnire cu grupurile reunite, era firesc, grupurile reunite şi-au exprimat fără echivoc susţinerea în continuare pentru Guvernul Grindeanu. Am discutat că avem trei zile importante în Parlament, azi şi mâine avem bugetul, cu speranţa să adoptăm bugetul, dacă reuşim, până mâine seară, şi miercuri moţiunea de cenzură. În rest au avut intervenţii câţiva colegi care şi-au exprimat susţinerea totală pentru continuarea guvernării, ceea ce era important şi pentru premier să afle”, a afirmat Liviu Dragnea, după şedinţa grupurilor parlamentare reunite ale PSD, scrie news.ro. Referitor la protestele din ţară, preşedintele PSD a susţinut că Guvernul nu are de ce să demisoneze. „O să vedem ce se întâmplă în zilele următoare, Guvernul nu are de ce să demisionneze”, a subliniat liderul social-democraţilor.