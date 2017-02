5 mlrd. de lei – prejudiciu anual la bugetul de stat, din cauza salariilor în plic

12:58

Anatol Șalaru îndeamnă cetățenii să se alăture viitorului său partid Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, îndeamnă cetățenii să facă parte din viitorul său partid, pe care îl va denumi Partidul Unității Naționale, întrucât unitate este ceea ce lipsește cel mai mult românilor din Basarabia, a subliniat Șalaru pe o rețea de socializare. "Avem drept obiectiv ca acest partid să fie expresia politică a tuturor celor care își doresc un stat integru, european, capabil să își apere cetățenii și să le construiască un viitor. R. Moldova are nevoie de o reînnoire, care să o scoată din zona gri a relațiilor internaționale, și să o ducă în rândul țărilor civilizate. Nu va fi ușor, dar n-a fost ușor nici în 1989, atunci când am aprins flacăra eliberării naționale. Am reușit atunci, vom reuși și acum, a menționat Șalaru. Potrivit lui Anatol Șalaru, R. Moldova are nevoie de un partid românesc, care să fie acceptat ca partener de clasa politică de la București. Grupul de inițiativă al viitorului partid al lui Anatol Șalaru va fi făcut public în perioada următoare. Toți cei care doresc să se implice în acest nou proiect politic pot trimite datele de contact la adresa de email: pun.office1@gmail.com Sursă: RTR Moldova