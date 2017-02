Preşedintele Dodon cere autorităților UE să investigheze furtul miliardului

09:47

Dacă Republica Moldova nu va arăta în continuare voinţa politică de a lupta cu corupţia şi de a realiza reformele pe care şi le-a asumat, atunci orice scenariu este posibil, inclusiv blocarea finanţărilor, spune europarlamentarul și purtătorul de cuvânt al Partidului Popular European, Siegfried Mureşan. The post Un europarlamentar atenţionează Chişinăul: „UE nu mai poate fi păcălită” appeared first on Independent.