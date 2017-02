Arest pentru șoferii agresivi

Arest pentru șoferii agresivi Șoferii agresivi în trafic ar putea să ajungă în arest contravențional de până la o lună. La fel, aceștia ar putea să fie sancționați cu amendă de până la trei mii de lei, cu puncte de penalizare sau cu carnetul suspendat pe un termen de până la doi ani. Un proiect de lege, prin care se propune modificarea Codului contravențional, va fi examinat mâine de Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică, și propus spre examinare în lectură finală. Astfel, șoferii care vor face depășiri neregulamentare, vor agresa ceilalți participanți la trafic prin apropierea execesivă sau cu gesturi și cuvinte obscene, sau vor claxona pentru ca alți șoferi să-i elibereze banda de circulație, vor fi sancționați. Potrivit documentului, șoferul care va da dovadă de comportament agresiv va fi sancționat cu amendă de la 1.500 la 2.000 de lei și i se va aplica cinci puncte de penalizare. Pentru acest gen de infracțiune, șoferii vor fi obligați să muncească în folosul comunității până la 40 ore sau vor sta în arest contravențional de până la 15 zile. În toate cazurile, conducătorul auto va fi privat de dreptul de a conduce pe un termen de până la un an. Dacă infracțiunea va fi repetată timp de un an sau dacă un grup de șoferi vor încălca regulile, atunci este prevăzută o amendă de la 2.000 la 3.000 de lei, cu aplicarea a șase puncte de penalizare. Șoferii vor putea să aleagă să munceacă în folosul comunității, pentru a scăpa de pedeapsă, sau să stea în arest pe un termen de la 15 la 30 de zile. În acest caz, carnetul de conducere va fi suspendat pe un termen de până la doi ani. Potrivit datelor Ministerului de Interne, în jur de 90 la sută din numărul accidentelor au loc din vina șoferilor. Printre principalele cauze sunt excesul de viteză și neadaptarea la condițiile traficului rutier. La fel, fiecare al optulea accident se produce din cauza neacordării priorității în intersecții sau la trecerea de pietoni. Datele mai arată că un accident din zece are loc din cauza schimbării incorecte a direcției sau în urma consumului de alcool și droguri. Documentul va intra în vigoare la trei luni de la publicare. Prin urmare, amenzile vor crește de două ori și jumătate, după ce valoarea de 50 de lei a unității convenționale va fi pusă în aplicare. Sursă: bizlaw.md Record Arest pentru șoferii agresivi apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.

