Șeful IGP, Alexandru Pînzari, s-a întâlnit cu șeful adjunct al Poliției Suedeze

Prin urmare, în cadrul Institutului Mamei și Copilului va fi instituită o comisie de evaluare. Aceasta va analiza dosarele depuse de familiile care solicită o procedură de fertilizare in vitro. De asemenea, specialiștii din cadrul comisiei vor stabili, în baza criteriilor prestabilite, cuplurile eligibile. Pachetul de documente trebuie să conțină și certificat medical cu privire la starea de sănătate a cuplurilor, inclusiv informații despre maladiile concomitente și investigațiile medicale care confirmă infertilitatea. Membrii comisiei de evaluare vor fi responsabili de gestionarea și actualizarea listei de așteptare. Procedura de fertilizare in vitro va fi efectuată la una din cele patru clinici private din țară, care prestează astfel de servicii medicale (Centrul Medical Repromed, Clinica New Med Life, Clinica TerraMed și Spitalul Internațional Medpark). Clinicile urmează să fie contractate de către Compania Națională de Asigurări în Medicină.