Expert: actualele partide de la guvernare nu vor supraviețui unor alegeri parlamentare fără schimbarea sistemului actual de vot

Fecioara Barbatul din zodia Fecioara este un romantic perfect si un intelectual fin. Este exact ceea ce isi doreste o femeie. Un barbat destept, care stie ce vrea, un barbat muncitor, dornic sa ii ofere stabilitate partenerei pe toate planurile. Stie ce isi doreste si e un om de cuvant. E dulce si sensibil, are simtul umorului si e gata sa ii faca mereu pe plac alesei inimii. Pretuieste femeia si de aceea trateaza persoana iubita cu respect si intelegere, fiind extrem de tolerant. Taur Barbatul Taur este placut in ochii celorlalti si nu face mai nimic pentru asta. Este sarmant intr-un mod natural, devenind practic de dorit pentru majoritatea femeilor. Pentru ca ii place sa traiasca in confort, ii va oferi si partenerei un mediu foarte placut si o va rasfata cu tot felul de cadouri. Ba chiar va fi cel care ii va servi micul dejun la pat sau va prepara din cand in cand cate o cina surpriza. Si in dormitor este un partener pasional, care isi va trata perechea cu multa tandrete si afectiune. Fiindca e un romantic incurabil. Rac Plimbari sub clar de luna, flori si vorbe frumoase, dar si stabilitate financiara. Este ceea ce stie cel mai bine sa ofere nativul din zodia Rac. Acest barbat este un familist convins. E drept ca e usor idealist, crezand in povesti de dragoste perfecte, insa va da tot ce are mai bun pentru partenera sa. Femeia alaturi de care sta se va bucura de dragoste, de fidelitate si de devotament. In intimitate devine apropiat si afectuos. Ii place sa imparta tot ce are cu persoana iubita, potrivit ele.ro.