Peste 80% dintre moldoveni sunt mulțumiți de felul în care trăiesc; Corupția rămâne cancerul societății

Locuitorii din străzile Columna, 166 și M. Viteazul, 11-25, 20, inclusiv cu fracții, vor rămâne marți, 7 februarie, fără apă la robinet. Sistările sunt programate între orele 09.00 și 20.00, timp în care vor avea loc lucrări de reabilitare a apeductului din strada M. Viteazul, 17, cu D-400 mm.