Mesaj emoţionant al managerului lui Schumacher: Ce-a răspuns când a fost întrebat de starea fostului pilot

17:07

Şeful-adjunct al Oficiului Cadastral Teritorial Chişinău nr.1 şi contabilul–şef al Întreprinderii de Stat Staţiunea Tehnologico-Experimentală „Codru” au fost reţinuţi de Procuratura municipiului Chişinău pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari. The post Funcţionari de stat, reţinuţi pentru escrocherie de proporţii appeared first on Independent.