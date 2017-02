Agenţii CIA, în pericol din cauza lui Trump: Interdicţia anulează strategiile de intelligence ale SUA

16:07

Ultranaţionalistul rus Vladimir Jirinovski a declarat în timpul unui interviu televizat că ideea de „moldovenism", tot mai promovată în ultimii ani în ţara noastră este, în realitate, o invenţie din perioada sovietică.