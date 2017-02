Ora de vârf | Discuțiile între Igor Dodon și oficialii europeni vor viza inclusiv asistența financiară europeană

15:52

Nu mi-as fi inchipuit s-o intalnesc pe Artemisa chiar la Poarta Apusenilor, pe Valea Vanturetului, langa localitatea Lungesti, in mijlocul unei naturi salbatice, tulburatoare, dar si prietenoase. Prietenoasa... poate si pentru ca o vegheaza o Artemisa de pe meleagurile noastre, o vanatoreasa, vanatorita, o femeie-vanator. Csilla Imola Sarmasan are, in ciuda fragilitatii pe care o afiseaza, atunci cand o vezi pentru prima oara, mai multe trofee cu medalie de aur la cerb carpatin, cerb lopatar si urs carpatin.