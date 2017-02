(doc) Ce trebuie să facă un cuplu tânăr ca să beneficieze de fertilizare in vitro gratuită

17:42

Moldoveanul Vladimir Fotescu a reușit să impresioneze la concursul „Vocea Ucrainei" interpretând piesa lui Joe Cocker - „Now that the magic has hone" și a trecut în etapa următoare. Tina Karol, cea care a apăsat pe buton, a spus că Vladimir a fost un interpret pe scenă, el a cântat, a venit să evolueze, nu a concurat cu nimeni, fapt pentru care l-a apreciat.