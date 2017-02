CSM îngrădește accesul la informație prin depersonalizarea hotărârilor judecătorești

13:47

Agenda politică a preşedintelui Igor Dodon este fățiș „pro-rusă" și împotriva Acordului de Asociere cu UE, care din iulie 2016 este pe deplin în vigoare, iar vizita acestuia la Bruxelles va duce la contemplarea unui suicid economic, prin crearea unei incertitudini strategice privind viitorul țării, spun analiştii din cadrul „Expert-Grup".