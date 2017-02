Nereguli depistate la o grădiniţă de la Botanica

10:28

Precipitații sub formă de lapoviță, astăzi Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi se prevăd precipitații sub formă de lapoviță pe întreg teritoriul țării. Termometrele vor indica în nord 3°C pe parcursul zilei și -5°C noaptea. În centrul țării minima termică a aerului va constitui ziua 4°C, iar noaptea -4°C. În sud se vor înregistra 5°C ziua, iar noaptea vor fi -3°C. Vîntul va sufla din est, cu o viteză de 3-8 m/s, presiunea atmosferică va fi normală. Sursă: noi.md Record Precipitații sub formă de lapoviță, astăzi apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.