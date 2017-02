Marea Britanie: Persoanele cu nume musulmane au mai puține șanse să fie chemate la interviuri pentru angajare

13:27

Kremlinul așteaptă scuze de la postul de televiziune american Fox News, al cărui redactor, jurnalistul Bill O'Reilly, în interviul realizat la sfârșitul săptămânii trecute cu Donald Trump, l-a numit „criminal" pe președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al șefului statului rus, citat de TASS.