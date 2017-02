(video) Filmul animat „In Exile” creat în Moldova va fi proiectat la Chișinău. Află când și unde

15:27

S-a lansat a patra ediție a concursului „Many Languages, One World” (Multe limbi, o singură lume), destinat tinerilor cu vârsta peste 18 ani, care studiază la o universitate/colegiu. Cei mai buni vor câștiga o călătorie la Boston și New York cu toate cheltuielile acoperite. Articolul Participă la Forumul Global pentru Tineret! Scrie un eseu și câștigă un tur al orașelor Boston și New York apare prima dată în #diez.