REȚETĂ // Chifteluţe de dovlecei

17:27

Este, deja, o veterană pe scena muzicală, cu o carieră de peste 18 ani. Și-n toți acești ani în care a fost activă, am avut ocazia să vedem show-uri surprinzătoare, demne de un icon mondial, așa cum este văzută încă de la lansarea albumului „Baby One More Time” (1999). De-a lungul carierei sale am văzut, însă, și câteva show-uri mai puțin reușite, în care artista a falsat, a făcut playback...