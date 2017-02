Cancer de col uterin, depistat la șase femei

17:37

Alimente neconforme în grădiniţa din Bulboaca Se plâng că micuții lor mănâncă la grădiniță produse de calitate dubioasă și mai puţin decât ar trebui. Este vorba despre mai mulți părinți din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. Conducerea grădiniței neagă acuzațiile. Problemele nu se opresc aici: recent la instituția în cauză au fost găsiți și angajaţi fictivi. Deși mulți părinți au refuzat să vorbească în fața camerei de luat vederi, unii totuși au declarat că își fac griji pentru sănătatea micuților lor. Pentru verificarea situației, președintele comisiei pentru drepturile copilului din cadrul Consiliului local a vizitat grădinița. «Am fost sesizat de un grup de părinți că unele grupe sau chiar toate grupele pe ansamblu, nu au beneficiat de normele alimentare care sunt stabilite de autoritățile responsabile, au fost părinți nemulțumiți că copiii au fost flămânzi», a spus consilierul local, Roman Gapeev. Angajații grădiniței spun că nu au primit nicio plângere din partea părinților. Ei invocă probleme tehnice de livrare a produselor la instituție. «Eu, astăzi, am scris ouă fierte, lapte nu ni-o adus ieri, trebuia să fie cacao, pâine cu unt și brânză. Unt nu-l avem, s-a terminat, o să ne aducă tocmai marți. Eu aceste trei zile nu am unt. Eu am scris brânză, fiindcă nu am avut unt.», a menţionat sora medicală a grădiniţei, Larisa Ivanov. Neregulile în această instituţie preşcolară nu se încheie aici. Recent, procurorii au pornit un dosar penal pentru abuz în serviciu. Asta după ce s-a constatat că la grădiniță au fost angajate mai multe persoane care de fapt nu lucrau acolo. «Acești oameni au lucrat o anumită perioadă, după asta au plecat, dar eu le țineam la evidență la locul de muncă pentru ca să putem plăti salariile celor care lucrează dublu. Eu am suferit din cauza bunătății mele, acum așa ceva nu se mai întâmplă.», a spus directorul interimar, Galina Filipenco. Abuzul de putere se pedepsește cu o amendă de până la 40 de mii de lei sau cu închisoare de până la trei ani.