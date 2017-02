Droguri în valoare de 300 mii lei, ridicate de poliţişti. Liderul grupului criminal – alias „Patron”

17:17

Un bărbat din Turcia a fost prins când încerca să treacă ilegal frontiera româno-ungară, ascuns sub un camion care transporta roşii în Germania. Poliţiştii de frontieră l-au găsit pe bărbatul de 24 ani pe osia remorcii. Tânărul a declarat că a recurs la această metodă deoarece dorea să ajungă într-un stat din Spaţiul Schengen.