ATENȚIE! Furnizorul de apă din Chişinău anunţă sistări temporare

18:37

Versurile piesei pe care a compus-o Călin Goia vorbesc cu emoţie despre protestele care s-au petrecut în mai multe oraşe din ţară: „Dacă România ar putea vorbi, ar spune cam aşa”: Călin Goia s-a aflat în mijlocul protestatarilor din faţa Guvernului, pe 1 februarie, de unde a transmis un clip live pe Facebook şi a ataşat mesajul: "Iubim România! Am spus-o şi in unele dintre cântecele noastre. Uneori România are nevoie de noi! Acum e un astfel de moment. Suntem aici. Din toată inima pentru România!." Cel puţin 200.000 de persoane au ieşit pe străzile din Bucureşti şi alte oraşe, pentru a protesta faţă de adoptarea proiectului de lege privind graţierea şi ordonanţa pentru modificarea Codurilor Penale, în cea mai mare mobilizare din 1989 şi până acum, scrie presa internaţională, printre care agenţia Reuters şi BBC.