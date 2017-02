Ducesa de Cambridge a alergat la Maratonul din Londra, alături de soțul ei. Kate și William au susținut astfel oamenii bolnavi mintal

12:07

„Din 26 ianuarie, viața mea și a lui Anatol a luat o altă întorsătură, care este doar spre bine. Nu poate să existe ceva mai frumos decât apariția pe lume a unui copil. Am născut pe cale naturală. Cum am zis și la ai mei, eu am fost un caz fericit, am dus sarcina ușor, […]