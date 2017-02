Incendiu la o fabrica din Glina

11:27

In cadrul celei mai recente editii a emisiunii XPRIMM Time for Business, Thomas SCHOLLKOPF, Member of the Board of Management of ERGO International AG, Responsible for Europe a vorbit despre motivele care au stat la baza preluarii CREDIT EUROPE Asigurari de catre ERGO, despre planurile locale din perioada urmatoare, dar si despre obiectivele la nivel international.