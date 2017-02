Iarna revine în forţă! Săptămâna asta se așteaptă temperaturi până la minus 20 de grade

12:07

Premierul Sorin Grindeanu a anuntat ca duminica, intr-o sedinta de urgenta a Guvernului, va abroga sau proroga (amana) Ordonanta de Urgenta 13, care modifica Codul Penal. El a motivat decizia spunand ca "nu vreau sa dezbinam Romania. Romania nu poate fi rupta in doua. Romania, in acest moment, prin ce se intampla, pare rupta in doua, dar e ultima mea dorinta sa se ajunga la asa ceva".