Horoscopul zilei: Află ce ţi-au pregătit astrele pentru astăzi, 6 februarie

TAUR Dimineaţa ai o perioadă bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor cotidiene, a muncii tale. Încearcă să păstrezi direcţia asta benefică, fără să te lași distras de bruiajul cotidian. Ai o mare dorinţă să te simţi bine şi confortabil. Acest lucru se poate traduce astăzi prin exagerări culinare. Mai ales în ceea ce priveşte dulciurile şi cafeaua. Eşti şi uşor repezit şi tensionat, aşa că este foarte bine să-ţi câtăreşti vorbele şi să nu faci remarci deplasate. Este o zi când eşti mai mult sentimental şi pasionat decât logic, aşa că poţi să dai curs liber imaginaţiei, mai ales pe seară. Totuşi nu este bine să porţi discuţii lungi şi savante. Limitează-te la onomatopee! În general cele admirative! GEMENI Spui multe lucruri deodată, urmând firul rapid al gândirii. Trebuie să fii mai exact şi concis în comunicare, altfel nu reușești să te faci înțeles. Oricum, astăzi pierzi timpul cu nimicuri! O dimineaţă agitată şi obositoare care te lasă chiar pe tine, campionul rapidităţii, fără suflu. Astăzi nu te enerva in mod disproportionat şi inutil. Este o problemă de bani, bani mai puţini decât te aşteptai. Pe care trebuia să-i primeşti sau ţi-ai făcut iluzia că o să-i primeşti. În orice caz nu ai nici un motiv să dai pe afară de fericire. Dar nici nu exagera, nu ești într-o tragedie antică, scrie evz.ro. RAC O problemă personală, mai veche, îşi poate găsi astăzi o rezolvare parţială. Nu amâna lucrările, sau obligaţiile tale! Pot să ia o întorsătură, care îți va scoate lucrurile de sub control! Esti obosit si nu prea ai chef de discutii. Cu nimeni. Mai bine fa-ti ordine in hartii sau in foldere. O sa gasesti ceva ce iti va da o idee grozava! În ceea ce priveşte sănătatea stelele te averizează că bei prea puţine lichide. Nu uita că o apă de bună calitate este cheia sănătăţii şi a unei vieţi lungi. Nu lăsa pe nimeni, chiar bine intenţionat, să facă pe mediatorul în problemele tale sentimentale sau familiale. Astăzi fii mai „zen”, mai cumpătat, zâmbeşte şi spune lucruri interesante! LEU Se profilează o zi neplăcută, în care rutina şi monotonia te enervează. Zi mai dificilă, sunt şi din astea, în care poţi să pierzi aiurea bani. Trebuie să fii mai atent şi mai puţin agresiv! Cooperează mai strâns cu cei din jurul tău şi spune-le exact ce aştepţi de la ei. Dezamagirea pe care o simti este urmarea prostului tau obicei sa idealizezi in mod nerealist situatia si persoana in cauza! Pe de altă parte eşti cuprins de un fel de armonie interioră care îţi place şi eşti gata să spui cele mai mari ironii sau să judeci pe oricine. Configuraţia astrală arată că este momentul potrivit pentru consolidarea situaţiei tale financiare şi profesionale. Nu ezita! FECIOARĂ O zi care se anunţă tonică. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Ziua de azi se desfăşoară cu viteza pe repede inainte, dar tu nu trebuie sa pierzi din vedere niste amanunte si atitudini care iti pot folosi. Ai dori ceva deosebit, o schimbare care sa-ti lumineze sufletul. Orice, numai sa ieşi din respingatorul cenuşiu cotidian. Un film sau o carte buna iti pot schimba in bine starea psihică! În a doua parte a zilei primeşti unele informaţii care te pot avantaja! BALANŢĂ „Dacă bat la uşa ta, îmi deschizi?” Pe plan sentimental, curiozitatea şi armonia ta înăscute, te împing către noi relaţii umane. Nu te opri din drum pentru verificări inutile, nu exagera! Nu te grăbi! Nu lasa lucrurile pe maine, fă-le astazi. Intai fă-ti un plan, apoi actioneaza cu chibzuinta. Desigur ca natura ta intelegatoare este exploatata de multi. Simti acest lucru si te inversunezi impotriva lor. Cam fara succes! Nu iti place ce faci si nici compania persoanelor cu care lucrezi, asa ca trebuie sa-ti indrepti toata atentia catre o schimbare majora. Pe seară, realizezi că eleganta si bunul-gust sunt elementele necesare lansarii in societate mai joasă sau mai inaltă. SCORPION Eşti din nou „singur împotriva tuturor”, chiar dacă stai acasă, singur, cu căţelul, sau pisica. Atitudinea această de frondă curajoasă te caracterizează, dar îţi consumă energia şi resursele! Un procent dintre Scorpioni au probleme sentimentale. In dragoste este ca in supermarket: ai de unde alege, dar nu gaseşti ceea ce iti trebuie. Mai nou, se pare ca şi oferta este la solduri! Daca astazi te simti cumva zdrobit de refuzurile sefilor si ale colegilor, nu-ti risipi inutil energia ca sa demonstrezi ca ai totusi dreptate. „Vibratiile” planetare mixte și o privire mai filozofica asupra vietii vor face ca ziua aceasta de miercuri să treaca repede si fără necazuri mari. Legăturile de sânge conteaza, restul sunt nişte străini, aşa ca tot de la părinti, sau fraţi poţi obţine ceva bani şi poate şi o vorbă bună. Trebuie doar să încerci. SĂGETĂTOR O zi de luni plăcută, în formă! Stelele te avantajează pe plan profesional. Ideile tale sunt astăzi clare şi chiar de o oarecare eleganţă. Nici planul relaţiilor sentimentale nu e negativ! Ascultă cu atenţie, oportunităţile abundă. Primeşti o veste care îţi confirmă bănuiala ta. Vrei mai mult decit se poate, dar nu e vina ta. Si in stele scrie ca astazi meriti mai mult. Fii mai convingator si insistent cind soliciti. Ca esti un tip de treaba s-a constatat de mult. Desi planeaza aupra ta un uşor aer de neincredere. Ar fi cazul sa dovedesti ceea ce poti! Stagnezi pe o pozitie profesionala care nu prea se potriveste cu visele tale. Cu mai multa tenacitate si noroc o sa ajungi unde iti doreai, dar nu mai aştepta să trecă timpul! CAPRICORN Încearca să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri. Mici ambiţii personale, mai curând nişte achiziţii, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute azi spre mulţumirea ta. Ia lucrurile uşor şi cu mult calm. Nimeni nu-ţi vrea răul, iar duşmanii sunt plecaţi. Analizează bine şi vei vedea că este o situaţie obiectivă. Trebuie să redescoperi şi să te apropii de dorinţele şi nevoile tale originare, de nucleul motivaţiilor tale. Vei descoperi ce departe te-a dus valul vieţii de ceea ce îţi doreai tu de fapt. Nu ar fi rău să găseşti o cale de apropiere dintre ceea ce trebuia să fie şi ceea ce este în prezent. Ziua de astăzi îţi este favorabilă, până la urmă, ai avut și o să mai ai zile mai proaste! VĂRSĂTOR O zi de luni liniştită. Fără frică şi fără complexe poţi rezolva unele situaţii considerate mai delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental este bine aspectat! Astăzi ai noroc şi totul iţi iese chiar uşor, cu toate că ai probleme. Pe termen lung horoscopul tău este bun si chiar foarte bun, chiar daca ti se pare ca ai probleme, acum, în prezent. Ziua de azi este o zi plină si densa, dar si cu realizari notabile in prima parte, iar in a doua parte cu distractii si buna-dispozitie. Dar nu neaparat din cauza asta. Incepe sa se configureze o noua situatie in care eşti, din nou… sarea in bucate! Dar şi seri plăcute si confortabile! Traieşte intens si cu placere! Timpul trece. Parcă cu o viteza din ce în ce mai mare! PEŞTI Dimineaţa, aglomerată. Poţi să finalizezi unele lucruri întârziate, în prima parte a zilei. Trebuie să te odihneşti mai mult, în a doua parte a zilei. Nu promite nimic, nu face compromisuri! Semn mare de evenimente ciudate, care parcă vin din întuneric. Sau de comploturi, bârfe şi intrigi. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura parerilor de rau se adună în inimă. Evită perioada aceasta de timp, mai ales în cursul dimineţii, să dai sau să iei bani cu împrumut, sau să faci operaţiuni financiare importante.

