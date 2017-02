La Ambasadă, în Berlin | Luni – zi grea? Nu totdeauna și nu pentru toți

15:12

Fiecare al 12-lea primar din regiunea Ungheni-Nisporeni-Călărași este născut în Anul cocoșului. În raionul Ungheni am dat de trei primari, pentru care anul curent, dacă e să credem zodiacului chinezesc, ar trebui să fie special. La Călărași și Nisporeni sunt câte doi. Se asociază ei oare cu această pasăre-vedetă a anului 2017? Ce așteptări au de la Anul cocoșului? Iată întrebările la care i-am rugat să ne răspundă. NISPORENI Silvia Croitoru, Bărboieni, născută la 4 octombrie 1969 Nu cred că am vreo asemănare cu această pasăre. Cocoșul este veșnic zbârlit, agitat, dar, de fapt, nu face nimic. Eu nu-s așa. Sunt o fire ambițioasă și, dacă mi-am propus să obțin ceva, îmi voi atinge scopul cu orice preț. Ce așteptări am? Mi-aș dori ca anul să fie bogat. Câte pene are un cocoș, tot atâția bani să avem în pungă. În pofida faptului că firea cocoșului este neliniștită, îmi doresc un an pașnic, liniștit, cu multe realizări. Vreau să-mi aducă, în acest an, Cocoșul de foc multe proiecte, ca să nu treacă patru ani degeaba și lumea să rămână dezamăgită de mine. Îmi doresc ca familia mea, copiii, să mă înțeleagă și să mă ierte pentru faptul că-i neglijez în ultimul timp, căci sunt tot timpul ocupată la serviciu. Victor Rusu, Bursuc, născut la 25 aprilie 1969 Chiar mă asemăn unui cocoș: sunt energic și mereu mă țin pe lângă fete. Știți câte am? O-ho-ho! La primărie - doar femei. Și acasă am două: soția și fiica. Mai știu că Anul cocoșului începe oficial pe 27 ianuarie. Să vedeți atunci ce cântare de cocoși va fi pe la Bursuc, iar eu voi primul care voi cânta așa, încât vor fugi găinile în toate părțile. Așteptări. Se spune că în Anul cocoșului ne va merge bine, mai ales mie. Am mari așteptări de la acest an. Îmi doresc cât mai multe și mai mari realizări. Îmi doresc ca proiectele pe care le-am început să fie duse până la capăt. Pe plan personal, slavă Domnului, parcă totul e bine și îmi doresc să fie tot așa și în continuare. CĂLĂRAȘI Igor Godea, Bahmut, născut la 2 august 1981 Nu sunt deloc superstițios, de aceea nu cred că Anul cocoșului va fi mai deosebit ca ceilalți ani, chiar dacă e anul în care m-am născut. Nu mizez pe noroc, mă bazez doar pe muncă. Deci, dacă vom munci, vom avea și rezultate. Iar caracterul omului nu cred că este influențat de anul în care se naște. Omul se naște cu un caracter transmis prin ereditate de la părinți, apoi este clădit de mamă în pruncie și cizelat de om de-a lungul întregii sale vieți. Indiferent de ce an este, eu îmi doresc să fac lucruri cât mai multe și mai bune, pentru a bucura oamenii. În acest caz, voi fi și eu fericit. Apropo, cocoșul este îngâmfat, iar eu mă consider contrariul lui. În timp ce cocoșul este mândru și îngîmfat, eu sunt un om simplu, îmi place să ascult și să analizez toate detaliile. Gheorghe Movileanu, Frumoasa, născut la 17 noiembrie 1957 Nu știu al cui e anul în care m-am născut, dar pot spune cu siguranță că m-am născut în 1957. Dacă e Anul cocoșului și tot mă întrebați dacă mă asociez cu un cocoș, nu știu ce să vă răspund. Nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Cred că cel mai bine ar fi să las pe altcineva să mă caracterizeze. Așa e cel mai corect. În ceea ce privește anul care a venit, intuiesc că va fi unul bun. Asta, nu pentru că e Anul cocoșului și eu m-am născut într-un an al cocoșului, cum ziceți voi, dar pentru că știu că aproape tot ce îmi doresc se împlinește. De fapt, cam 80 la sută. Cel mai mult îmi doresc, în calitate de primar, să avem apă în casa oamenilor și drumuri bune. Iar mie personal îmi doresc să am să am sănătate. UNGHENI Sorin Gurău, Costuleni, născut la 9 aprilie1969 Știu că sunt născut în Anul cocoșului. Poate că, așa cum mi-i caracterul, aș putea să mă asociez puțin cu un cocoș. Dar știți cum e, de crezut, cred eu în aceste chestii, dar trebuie și de muncit. Nu trebuie să aștepți să-ți prezică cineva anul și să te lași pe seama Cocoșului sau al altcuiva. Fiecare dintre noi, în fiecare an, indiferent de calendar, indiferent sub semnul cărui animal suntem născuți, indiferent dacă credem sau nu în preziceri și horoscoape, sperăm și așteptăm ca anul să fie mai bun decât precedentul. Pentru asta, de fapt, așa cum am zis deja, trebuie să muncim. Vasile Casian, Sculeni, născut 1 ianuarie 1970 Nu am știut că sunt născut în Anul cocoșului. Și nici nu mă asociez cu această pasăre. Eu, de fapt, nu prea sunt inițiat în astre. Asta, pentru că privesc mai sceptic tot felul de horoscoape, nu cred în astrologie. Despre anul care a venit ce să vă spun? Totul depinde de societate, de comunitate, de oameni și nu de cucoș, găină sau curcan. Oricât ne-om închina noi la cocoș sau alt animal, nu vom obține nimic, nu vom avea rezultate, dacă nu vom munci. Or, cum e munca, așa e și finalitatea. Ion Bejan, Pîrlița, născut la 5 august 1957 Deși sunt înalt de statură, mă consider un cocoș din acela mic, mai ager și mai zvelt. În multe cazuri, chiar mă asociez cu un cocoș. Sunt ambițios și tot ce-mi pun în plan mă zbat până îmi reușește. Mă trezesc foarte devreme și, ca un cocoș ce-și apără găinile, îmi apăr familia și comunitatea. Am grijă de peste șase mii de locuitori, iar pentru asta chiar trebuie să fiu isteț. Anul acesta este unul mai special. Sper să fie mai bun, cu noi proiecte, realizări duse până la capăt. Și în țară să fie pace și liniște. Și la putere, deși-s puțini cocoși ca și caracter, să nu se mai bată, dar să ne îndreptăm, pas cu pas, spre Uniunea Europeană. Eu sunt convins că va fi un an bun.