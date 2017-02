Cafeaua poate proteja organismul de cinci boli

05:58

Fructele si legumele proaspete aduc o multime de beneficii organismului. Printre altele, ne intaresc imunitatea si ne ajuta sa ne mentinem sanatosi si tineri pentru mai mult timp. Am ales sa vorbim astazi despre struguri. Si, in special, despre proprietatile lor regenerante si despre beneficiile lor in materie de tratamente antirid. Numiti si fructul zeilor, strugurii sunt ideali in tratamentele de infrumusetare, tocmai ...