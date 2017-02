LIVE TEXT! ROMÂNII sunt în stradă. PESTE 600.000 de protestatari cer demisia guvernului GRINDEANU. PSD a dat o replică incomparabilă

16:12

Cele mai amuzante zodii: Gemeni Gemenii sunt, de departe, una dintre cele mai amuzante zodii. Nu raman niciodata fara replica si te pot face sa razi chiar si in cele mai nepotrivite situatii. Gemenii sunt cunoscuti ca fiind o zodie extrem de creativa, asa ca nu vei prinde niciodata un Geaman pe picior gresit, fara sa aiba „cuvintele la el.” Gemenii au un umor care poate sa faca pe oricine sa rada. Glumele lor sunt usor de inteles si nu au vreo tenta rautacioasa. Cele mai amuzante zodii: Rac Racii au o atitudine foarte relaxata in ceea ce priveste viata, in general, asa ca nu se iau niciodata prea tare in serios. Racii vor observa acele detalii extrem de amuzante, pe care tu, probabil, nu le-ai fi observat sau le-ai fi trecut cu vederea. Sa fii in preajma unui Rac inseamna sa fii mereu cu zambetul pe buze. Rasul unui Rac este molipsitor, asa ca nu iti face griji ca poate nu vei intelege despre ce este vorba in momentul in care Racul face vreun comentariu spiritual. Cele mai amuzante zodii: Scorpion Poate nu te-ai fi asteptat ca Scorpionul sa fie pe lista cu cele mai amuzante zodii, insa adevarul este ca isi merita pe deplin locul aici. Scorpionul are o caracteristica extrem de importanta: pare ca nu se straduieste deloc sa fie amuzant, insa reuseste sa te faca sa razi pana la lacrimi. Iar asta pentru ca are un sarcasm extrem de bine exersat si intotdeauna pregatit sa intre in actiune. Scorpionul stie cum sa detensioneze chiar si cea mai dificila situatie, cu un comentariu sarcastic, dar extrem de amuzant, potrivit elle.ro.