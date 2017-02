Lucia Roșca, de trei ani, mama unei fetițe adorabile! Vezi cât de mare s-a făcut Emma

01:47

Tomorrow I'm showing my #aw2017 #newcollection @mbfwkiev , I'm sure I'm going to post lots of #backstage images, just to give you an insight of the #wonderful yet totally #superficial #fashionworld A photo posted by Ludmila Corlateanu (@ludmila_corlateanu) on Feb 1, 2017 at 9:02pm PST Talentata moldoveancă a fost invitată la Kiev pentru a-și prezenta […]