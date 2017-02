Exclusiv: Igor Dodon a devenit material didactic în școlile din Moldova

19:27

Razboiul romano-roman este in plina desfasurare, totul cu girul unor politicieni iresponsabili! Sute de mii de oameni au iesit in ultimele doua saptamani in strada pentru a protesta fata de diverse actiuni ale Guvernului Grindeanu. De doua zile insa, aceeasi romani iesiti in strada initial impotriva “psd, ciuma rosie”, apoi...