Turcia: Poliția a arestat aproximativ 400 de presupuși membri ai Statului Islamic

18:07

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a decis sâmbătă să suspende aplicarea ordinului președintelui american Donald Trump de a marca drept un posibil pericol cetățenii unor state din Orientul Mijlociu, în timp ce Departamentul de Stat a anulat deciziile de revocare a vizelor acestor cetățeni, pentru a le permite să intre pe teritoriul SUA, informează Reuters și Washington Post. The post Autoritățile americane suspendă aplicarea decretului lui Trump cu privire la refugiați și musulmani appeared first on Independent.