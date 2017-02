Rusia, pe urmele SUA. Vrea să elibereze analogul „Green Card”-ului. Câștigătorii acestui card vor avea aceleași drepturi ca și rușii

09:47

„EU, we love you”, „Thank you Bulgaria”, „Mulțumim Moldova”. Acestea sunt doar câteva dintre mesajele proiectate sâmbătă seară pe un bloc imens din Piaţa Victoriei, unde are loc cel mai mare miting de protest din ultima săptămână, cu peste 170.000 de oameni la această oră. Manifestanţii le-au transmis astfel partenerilor externi ai României că adera la valorile europene şi euro-atlantice, după ce tari SUA, Franţa, Germania, Marea Britanie, Belgia, Olanda şi Canada au reacţionat extrem de dur faţă de guvernul Grindeanu.