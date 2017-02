(VIDEO) 10 cele mai bune seriale istorice recente

13:57

Qatar Airways a anunțat sâmbătă, după blocarea de către un judecător federal american a decretului antiimigrație al lui Donald Trump, că reia transportul cetățenilor din șapte țări a căror intrare a fost interzisă în Statele Unite în ultimele zile, informează AFP. The post Blocarea decretului lui Trump: Qatar Airways reia transportul pasagerilor din 7 țări appeared first on Independent.