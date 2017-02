Iată de ce școlile din Japonia sunt printre cele mai bune în lume.

11:08

Interviu realizat cu Nicu Trincanu – om de afaceri, agricultor și tânăr politician din cadrul Partidului Societății Progresiste. Dumnealui a răspuns la mai multe întrebări de la propuse de CivikaTV, expunându-şi opiniile sale. S-a referit la situația actuală a producătorilor din sectorul agrar, care este nemijlocit legată de întreg businessul din RM. A vorbit și despre [...] The post Dacă nu schimbăm clasa politică, antreprenorii riscă să-şi piardă afacerile. appeared first on Civika.TV.