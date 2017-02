Valerian Mînzat a primit 30 de zile de arest în Penitenciarul nr. 13, însă va contesta sentința (VIDEO)

00:17

Tabletele continua sa fie tot mai neinteresante pentru clienti, datele IDC aratand o scadere de 20% a vanzarilor in ultimul trimestru din 2016. Pentru intreg anul trecut vanzarile au scazut cu 33 milioane de unitati, pana la 174 milioane de unitati. Apple are 24% din piata, Samsung are 15%, iar top 5 este completat de Amazon, Lenovo si Huawei.